Richard Carapaz llegó enfermo y tuvo dos caídas antes de la Vuelta a España

El director del equipo de Ineos Grenadiers, Xabier Artetxe, informó que Richard Carapaz no llegó en buenas condiciones a la Vuelta a España. Ahora, el ecuatoriano buscará ganar una de las etapas que faltan.

Xavier Artexte dijo en una entrevista con la Radio La Red (102.1 FM en Quito) “Después de su preparación en Ecuador, Richard llegó enfermo del viaje y estuvo con antibióticos. Además, tuvo una caída en Mónaco previo a la Vuelta. Esto trastocó nuestros planes”.

“Richard va agarrando el ritmo de la competición y a partir de mañana (jueves) vienen las etapas buenas para él”, agregó el director de Ineos–Grenadiers.

Richard Carapaz, también ha aceptado que no ha estado al 100% en la Vuelta a España. “Después del Giro entrené en Ecuador y desde entonces he corrido poco. En la Vuelta a Polonia sufrí dos caídas. El cuerpo lo nota, no pude estar como hubiera querido”.

