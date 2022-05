Rafael Nadal ya tiene rival para los cuartos de final del Mutua Madrid Open

Esta es la quinta victoria de Rafa ante el belga, a pesar de llegar con ritmo, el tenista aseguró que su rival en cuartos de final, Carlos Alcaraz, llega en mejor nivel que él: "Alcaraz está mejor y más en forma que yo porque llevo un periodo fuera. El parte con ventaja en el partido de mañana si jugamos. Pase lo que pase en el partido, espero que me sirva para el futuro. Para mi lo importante es quién vaya a ser mejor dentro de tres semanas. Desgraciadamente, estoy pensando a medio plazo".

"Me duele el pie y voy cojo, esto es parte de mi día a día. La lesión es crónica e incurable. Eso es lo malo de no haber cerrado el partido antes. Mañana me puedo levantar con más problemas de la cuenta y hay que aceptarlo", sentenció.