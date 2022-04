NFL: Tennessee Titans es el primer equipo en aceptar bitcoins

La industria de las criptomonedas va teniendo una acogida interesante. Poco a poco los usuarios optan por esta moneda digital y es por ello, que varias industrias, incluso la deportiva, se está asociando con bitcoins.

La NBA es un ejemplo de ello. El equipo Dallas Mavericks, permitió a los fanáticos comprar boletos y comercializar productos en activos digitales.

La NFL, no se podía quedar de lado. Los Tennessee Titans anunciaron este jueves que aceptan los bitcoins para comprar los abonos de temporada y suites. Al principio solo se aceptará esta moneda digital para compras grandes, sin embargo no descartan la posibilidad de abrir esta iniciativa para adquirir entradas individuales, regalos, ventas de alimentos, etc.

El socio de Tennessee Titans en el movimiento es UTXO Management, un fondo de activos digitales con sede en Nashville. David Bailey, socio de la empresa, habló sobre el nuevo acuerdo comercial: “Estamos orgullosos de asociarnos con los Tennessee Titans cuando comienzan su viaje de bitcoin y ofrecen a los fanáticos una nueva forma de pago. 2022 es un año especial ya que continuamos trabajando con equipos deportivos profesionales para ayudar a educar y fomentar la adopción masiva de bitcoin. Los Titans son una de las mejores franquicias de la NFL y encajan perfectamente en esta asociación”.