Marlon 'Chito' Vera promete "destrucción total" sobre Dominick Cruz en el UFC

Marlon Chito Vera ya prepara su pelea ante Dominick Cruz que está prevista para el próximo 13 de agosto en el Pechanga Arena de San Diego (California).

El ecuatoriano prometió que Cruz será "destruido" en el duelo que sostendrán dentro del octágono por las 135 libras del UFC.

Vera llega como favorito por el ránking actual (Vera es quinto y Cruz es octavo), pero el historial que tiene el estadounidense dentro de la jaula es brillante, ya que ha sido dos veces campeón de la división y es considerado una leyenda.

“Simplemente lo veo como una total destrucción”, dijo Chito. “¿Cómo? ¿Cuándo? No sé en qué round. A quién le importa. Pero va a caer y yo siempre iré hacia adelante”, empezó.

“¿Cómo? ¿Cuándo? No sé en qué round. A quién le importa. Pero va a caer y yo siempre iré hacia adelante”, apuntó.

Profundizando en la búsqueda de una pelea por el título, Vera analizó: “Dado que ya reservaron los cinco primeros y todos son grandes luchadores, realmente siento que quien obtenga la mejor victoria los superará a todos, porque todos ellos son apuestas altas. Dominick fue un campeón dominante, (José) Aldo está luchando contra Merab (Dvalishvili), Song Yadong está luchando contra (Cory) Sandhagen”.

“Siento que la recibirá el que muestre una mejor performance (...), No me importa un carajo lo que pase en esas otras peleas. Lo único que me preocupa es arrancarle la cabeza a Dominick Cruz, patearle el trasero, finalizarlo y ver qué sucede después”, enfatizó.