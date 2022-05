La victoria de Chito Vera llama la atención del campeón de su división: "fue fenomenal... su defensa aguantó"

La victoria de Marlon 'Chito' Vera sobre Rob Font, en la reciente cartelera del UFC, no pasó desapercibida por el actual campeón de su división en las 135 libras: Aljamain Sterling.

El luchador estadounidense, con raíces jamaiquinas, Aljamain Sterling, habló para ESPN luego de la pelea de Vera, analizando y adelantando sus intenciones para su próxima defensa de título.

"Fue una pelea fenomenal, especialmente mostrando el striking de ambos, la defensa de Chito aguantó mucho mejor de lo que pensé que aguantaría, porque Rob estaba conectando algunos buenos golpes, pero Chito logró enconcharse en su guardia y no absorber mucho daño, Rob no descifró", resaltó Sterling, aplaudiendo la estrategia y la defensa del manabita.

Dicho eso, Sterling cuestionó que la pelea no fue nunca al piso, "lo único que señalo es que fue una pelea de puro striking, y si me ponían ahí a mí, hubiese sido distinto, porque es una gran diferencia cuando haces una pelea de MMA y no solo un duelo de kickboxing como lo que vi".

Pasando la página, Sterling piensa en su próxima defensa de título, "yo quiero pelear con T.J., Cejudo , Aldo, con cualquiera de esos, pero si tuviera que elegir, me gustaría golpear a TJ Dillashaw en la cara, porque habla mucho y quiero sacarlo de esta empresa".

Actualmente, la parte alta de la división donde combate Chito Vera, está nominada por peleadores de mucha experiencia como: Dominick Cruz (7), Merab Dvalishvili (6), Rob Font (5), Cory Sandhagen (4), José Aldo (3), TJ Dillashaw (2), Petr Jan (1) y el vigente campeón Aljamain Sterling.

Por su parte, Vera deberá esperar la última actualización del ránking de los pesos gallos, el cual está programado para el próximo martes 3 de mayo, por lo que podrá dar un salto.

Chito afirmó post pelea, que espera ganar el título de campeón mundial y llevarlo a Ecuador.