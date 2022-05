La casa de Carapaz en Ecuador se llenará para animarlo a ganar su segundo Giro de Italia en el día de su cumpleaños

"¿Cómo no me voy a sentir el padre más feliz del mundo siendo el padre de un campeón como Richard Carapaz? Gane o no gane, Richard ha demostrado muchas veces que es un campeón", destaca Antonio Carapaz, quien recuerda que este domingo 29 de mayo es además el cumpleaños de Richard.

"Es un orgullo de nuestro país y de toda Latinoamérica. Nos ha sacado muchas lágrimas de emoción al verlo participar. Le rogamos a Dios y a la virgen santísima que siempre lo acompañe para verlo nuevamente campeón del Giro", añadió.

A la casa de los Carapaz llegarán en peregrinación seguidores de todos los puntos del Carchi, la norteña provincia de Ecuador que nuevamente se ha volcado con su paisano, como en 2019 cuando se alzó con su primer Giro de Italia y el año pasado cuando ganó la medalla de oro de ciclismo en ruta en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Incluso los familiares y amigos del ciclista han preparado un paseo en bicicleta de 51 kilómetros, desde la parroquia de Julio Andradre hasta la casa de "Richie" para llegar a ver el desenlace del Giro de Italia.