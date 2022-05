Jonathan Narváez y el Giro de Italia: "Quiero dar un paso adelante como corredor, Carapaz y yo estamos motivados"

El ciclista ecuatoriano Jonathan Narváez tendrá una oportunidad de pertenecer al equipo principal de INEOS para competir por el Giro de Italia, al mando de su compatriota y amigo Richard Carapaz.

En exclusiva para Ecuavisa.com, Narváez detalló sus objetivos en suelo italiano, afirmando que hará "todo lo posible para que Ineos se lleve el título".

Con más experiencia y confianza en su talento, Narváez espera dar un salto que le permita aportar en el equipo británico.

Aquí la entrevista:

¿Cómo llega este Giro de Italia para Jonathan Narváez?

Estamos ahora en Budapest, donde ser inaugurará el Giro de Italia, estoy muy contento y nervioso, porque quiero que empiece esto, ya que me he preparado toda la temporada por este torneo.

¿Cómo se da tu elección para integrar al equipo estelar de INEOS para el Giro de Italia?

La selección de corredores inició desde diciembre, éramos 13 corredores, de ahí han venido depurando la lista, obviamente con la participación de cada uno en cada carrera, en algunas cosas hayan influido, y me gusta mucho que el equipo confíe en mí y mi trabajo.

Aparte estará Richard, alguien que conozco bien, tenemos mucha confianza, por lo que es más fácil trabajar con él y por ello influyó también para que INEOS me seleccione.

¿Cuáles serán las claves para poder imponerse en el Giro de Italia, sabiendo que hay presión sobre INEOS para ganar sí o sí el título?

Es una presión que el equipo sabe cómo manejarlo, porque hemos ganados varios Tours antes, sabemos cómo correr, cómo manejar la presión, Richard sabe cómo hacerlo, él es fuerte de cabeza, es sólido y constante en sus carreras, eso es una ventaja, además debemos hacer bien las cosas, comer bien, ser constantes, pero la experiencia que tenemos aquí ayudará mucho.

¿Qué lo hace especial y favorito a Richard para ganar el Giro?

Creo que es su carácter y su mentalidad ganadora, y acá somos uno de los equipos más fuertes para controlar la carrera y apoyar al líder.

¿Cómo llega para ti la noticia de saber que el Giro de Italia tendrá por primera vez a cuatro ciclistas nacionales en esta competición? (Richard Carapaz, Jonathan Caicedo, Jonathan Narváez y Alexander Cepeda).

Eso es bueno para el ciclismo ecuatoriano, para los chicos que están viendo ahora el Giro y vean que estar acá no es imposible, con esfuerzo y dedicación pueden llegar lejos.

¿Cómo ha sido la relación con el Ministerio del Deporte y el Comité Olímpico Ecuatoriano después de ganar la medalla en Tokyo 2020?

En esa parte ha mejorado mucho la Federación Ecuatoriana de Ciclismo, pero en cuanto al Comité Olímpico, que fueron los que cometieron el error en los Juegos Olímpicos, no hemos sabido nada de ellos, tenemos el apoyo del Ministerio del Deporte, la respuesta que necesitas saber, te la podré dar en una próxima carrera con Ecuador, por ahora no puedo emitir nada.

¿Cómo te ves al final del Giro de Italia?

Quiero hacer algo diferente al año pasado, quiero dar un paso adelante como corredor, sé que he madurado más, sé que conozco más cosas y voy hacer algo más en lo personal, colaborando con el equipo, estoy 'ready' para dar ese salto.

¿Cómo está Richard Carapaz en la previa de esta carrera?

Él está muy motivado, está delgado, eso es importante antes de empezar, solo necesitamos estar concentrados, esto no es de un día, o una semana, es de un mes, y hay que estar enfocados todos los días.

Hace poco realizaste un cuestionamiento en tus redes sociales sobre el servicio de la Policía para ti y tus prácticas, ¿Qué tienes que decir sobre esto?

Es una crítica, para enseñar a la gente que debe respetar al ciclista en general, no solamente a Richard Carapaz, Jonathan Caicedo o Jonathan Narváez en la carretera, todos somos seres humanos, tenemos familia, esposa, y que debemos llegar bien a la casa, y no se hace, no se respeta, Richard lo dice, ya que lo único que pide es que la forma en agradecernos, es respetando al ciclista en el país, no hay esa cultura de respeto al ciclista en el país, nosotros tenemos que usar la carretera para entrenar, y me da rabia... en Ibarra donde yo entreno, no hay ese interés, por parte del gobierno, la alcaldía, o la Prefectura, para por lo menos poner un letrero en la carretera, donde diga que es una vía transitada por ciclistas.

Es un tema serio, donde si no se sigue hablando nos van a seguir irrespetando.