Emilio Gómez: "Por momentos me sentí miserable"

El número uno del equipo de Ecuador, Emilio Gómez, reconoció haberse sentido frustrado en el choque ante el número dos del mundo, el ruso Daniil Medvedev, al que solo pudo hacerle dos juegos, aunque se quedó con todo lo positivo vivido en las Finales de la Copa Davis.

"El viernes viví algo que nunca había vivido en un estadio. Hoy me pasó lo que me ocurrió con Carreño en Indian Wells. Lo que sentí hoy nunca lo sentí. Realmente me sentí miserable algunos minutos del partido, en el primer set. Lo vivido el viernes, no pude dormir casi. Dos enfrentamientos así es bastante duro. La verdad es que el partido del viernes fue increíble. Medvedev me dijo en la red que acusé el esfuerzo del viernes y que pudo haber sido mejor", reconoció Gómez.

"Jugué con el número dos del mundo después de una batalla dura el viernes. No estamos acostumbrados a esto. Es una lección para nuestro equipo. Hemos jugado contra dos potencias. Tenemos un dobles muy bueno. No sé qué van a hacer con la Copa Davis porque se dicen tantas cosas y hay tantos formatos que no sé. Llegar a estas instancias es grande para Ecuador", apuntó el número uno de Ecuador.

Emilio Gómez destacó que se necesitan muchas cosas para hacer frente a jugadores como Medvedev.

"Para ganar a este tipo de jugadores necesitas un plan A, un plan B y un plan C. Tengo que mejorar cosas. Sentí que ir al límite no era suficiente. Son muchas cosas. El esfuerzo por intentar hacerlo mejor no se puede negar pero para ganarle hay que jugar a un nivel realmente muy, muy alto", indicó Gómez que piensa ya en el próximo año para intentar acomodarse entre los cien primeros del mundo.

"Ha sido el año que más he viajado y que más semanas he jugado. Tengo que jugar menos semanas y prepararlas mejor. Hice giras muy largas que ya no se hacen", asumió el ecuatoriano.

"Si no tuviéramos esa unión que tenemos no hubiéramos llegado aquí sino dos rondas más atrás. Esa es nuestra fuerza, la unión. Nos encontró un grupo que nadie quería. Me hubiese encantado un grupo como con Canadá al que se le van los dos mejores jugadores. Pero no hubiera vivido lo de esta semana y con eso también me quedo", concluyó Emilio Gómez.