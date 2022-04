Emilio Gómez gana el Challenger de Salinas

Emilio Gómez se quedo con su tercer challenger en toda su carrera, tras derrotar al estadounidense Nicolás Moreno por 6-7(2), 7-6(4), 7-5. Los anteriores los consiguió en Tallahassee (Estados Unidos) en 2019 y en Salinas en 2021.

Moreno tuvo cuatro match points y sacó dos veces para campeonato, sin embargo el tenista ecuatoriano lucho, corrió, para revertir ese resultado, con el fin de quedarse con el Challenger de Salinas. Al final, logró levantar el trofeo de campeón, desatando la locura del ecuatoriano después de tres horas y 16 minutos que fue lo que duró esta intensa final.

“Todavía no sé lo que está pasando. No sé lo que pasó en este partido. Tantos match points, tantos breaks en contra, siempre atrás sin jugar mi mejor tenis, pero es lo que venimos trabajando con todo mi equipo. Es vivir el momento, estar en el presente y no puedo creerlo la verdad”, mencionó.

Gracias a este campeonato Emilio escalará del puesto #148 al #130 ATP, logrando el mejor ranking de su carrera.