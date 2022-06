Chito Vera: mi partido político se llama UFC

Aunque la imagen de Marlon 'Chito' Vera es usada por su hermano para promocionar su precandidatura a las elecciones seccionales de 2023 en Manabí, el peleador de la UFC aclaró que nada tiene que ver con la política o con algún partido en específico.

El pasado sábado se difundió un video en el cual el 'Chito' invita a una reunión y culmina diciendo: "el cambio está por venir", en referencia a la aspiración de su hermano, que tiene el mismo nombre.

Marlon 'Chito' Vera ya tiene rival y fecha para su próxima pelea

El político y empresario promovió por redes sociales la imagen de su hermano, con una agenda de medios, rueda de prensa y firma de autógrafos.

Eso le causó cuestionamientos al 'Chito' por parte de muchos fans en redes sociales.

Este lunes, se suponía que el pelador sería recibido en Quito por el presidente Guillermo Lasso, pero la cita no se realizó.

El Primer Mandatario estuvo reunido con alcaldes, prefectos y gobernadores del país en un encuentro por la seguridad, aunque terminó sin un acuerdo concreto.

Pero ante el no recibimiento en el Palacio de Gobierno, Vera escribió: "Me hacen venir a Quito para verme con el presidente y cancelan a última hora. No ayudan a ningún deportista y de paso me hacen perder mi tiempo. Gracias por nada".

Muchos apoyaron su mensaje y criticaron a Lasso en favor del partido de su hermano, la Revolución Ciudadana. Pero otros lo criticaron por inclinarse a ese movimiento.

"Me imagino que es porque apoyé a mi hermano en su nuevo proyecto de ser alcalde", supuso Vera y aclaró que "el partido que él escoja no tiene nada que ver conmigo".

"Yo me gano la vida y el futuro de mis hijos con mis puños. Yo apoyo a mi familia como cualquiera de ustedes, mi partido político se llama UFC", continuó.

Y para zanjar las críticas contrapuestas en favor y en contra del oficialismo y del correísmo, el 'Chito' Vera finalmente apuntó: "Yo no estoy involucrado en política. Solo quiero lo mejor para mi país".