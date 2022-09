Andrés Andrade hará su debut en Copa Davis ante Suiza

“Raúl en todos los entrenamientos me dice cosas nuevas sobre mi juego y yo obviamente solo escucho. Todo lo que me dice es bueno. Es un gran entrenador, y en cada practica me dice que estoy en buen nivel, que soy talentoso y eso me ayuda a tener confianza”, agregó el tenista de 23 años.

Además de ganar este torneo, representó al país en los sudamericanos Sub 12 y Sub 14, también obtuvo los títulos de ITF Juniors que se disputaron Estados Unidos, Colombia y Canadá.

Andrés se fue a estudiar a los Estados Unidos, especialmente a la Universidad de Florida por una recomendación de Diego Hidalgo, que también inició su carrera del tenis en esta institución.

Su padre es una de las personas más importantes para él, además es su entrenador.

Andrade después de la Copa Davis tendrá dos torneos, uno en Cancún y después regresa al Ecuador para los Challenger de Ambato y Guayaquil que se llevarán a cabo a mediados de octubre.

El ecuatoriano Roberto Quiroz y el suizo Marc Andrea Huesler abrirán este sábado la serie de la Copa Davis entre Ecuador y Suiza, cuyo ganador disputará en 2023 la ronda de clasificación para las finales del torneo.