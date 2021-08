Lasso critica a expresidente que otorgó un crédito a "su equipo favorito"

El presidente de la República Guillermo Lasso sostuvo una entrevista con el medio digital "4 Pelagatos", sobre distintos temas, entre esos el cuestionamiento a un "expresidente" del país quien otorgó un crédito a "su equipo favorito".

"Un ex presidente que es hincha de un equipo le da un crédito desde un banco público y nunca lo paga. Eso en mi opinión es corrupción, no puede ser posible que no paguen el crédito, sino los intereses ¿y la otra mitad? no pagaron y van a tener que pagar. Lo digo claro", cuestionó Lasso.

El entrevistador agregó: "Emelec y se refiere a Nassib Neme", en base a un informe de dicho medio publicado el domingo por el mismo medio. "Usted lo dijo", contestó Lasso.

Por el momento el club señalado no ha respondido sobre lo apuntado por Lasso.