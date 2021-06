Tite, DT de Brasil: "Ecuador fue muy difícil para nosotros"

El seleccionador brasileño, Tite, esquivó este viernes los rumores ventilados por la prensa local sobre su posible renuncia como técnico de la Canarinha y dijo estar "en paz" consigo mismo, en medio de las tensiones por la celebración de la Copa América en Brasil.

"Estoy haciendo mi trabajo normalmente. Siempre lo hago. Estoy en paz conmigo mismo", manifestó el entrenador en la rueda de prensa posterior al triunfo por 2-0 sobre Ecuador por las eliminatorias para el Mundial de Catar 2022.

En la previa a ese encuentro, Tite reconoció discusiones dentro de la concentración tras el anuncio de Brasil como nueva sede de la Copa América, decisión respaldada por el presidente Jair Bolsonaro y la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), pese a la delicada situación sanitaria del país por la pandemia del coronavirus.

Ese apoyo de la CBF a realizar el torneo, que no quiso Argentina ni pudo celebrar Colombia, en territorio brasileño ha generado cierta disconformidad dentro del vestuario de la pentacampeona el mundo, según publicó la prensa brasileña.

Según esas versiones de medios locales, Tite confrontó la opinión de la CBF, cuya relación ya venía desgastándose desde hace algún tiempo por otras razones, y se puso del lado de los futbolistas.

De acuerdo con el diario 'O Globo', la crisis sería de tal magnitud que no se descarta que Tite renuncie al cargo de seleccionador, para el cual ya habría un candidato favorito, Renato Gaúcho, extécnico del Gremio.

Tite volvió a insistir este viernes que se pronunciará sobre el tema de manera clara al término del partido contra Paraguay del próximo día 8 y citó al expresidente estadounidense Barack Obama para explicar su situación.

"Una respuesta extraordinaria que guardo para mí es una que dio Obama en una entrevista cuando dijo: 'mis adversidades son mucho más pequeñas en relación a las de una serie de personas que tal vez enfrenten problemas de salud, alimentación...' Mis problemas son más fáciles. ¿Presiones? Normales", señaló.

Y completó: "Ustedes pueden levantar cualquier hipótesis, solo pido que tengan cuidado. Me explicaré, sí, en un momento importante. No ahora. No huyo de la respuesta. Somos conscientes de que hay un tiempo adecuado para hacer las cosas bien".

Sobre el partido contra Ecuador, dijo que fue "muy difícil" porque se enfrentaban al "mejor ataque de la competición" y aun así consiguieron tener un gran número de finalizaciones.

Y como receta para que la selección no se distraiga con problemas extradeportivos, Tite señaló el lema de la selección y exclamó: ¡Jugar muy bien!¡Jugar muy bien!". EFE