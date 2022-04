¿Por qué a Rescalvo sí y a Paiva no?

Tras conocerse que Renato Paiva, director técnico de IDV no podrá dirigir en el debut de su club en la fase de grupos de la Copa Libertadores, Juan Urquiza, gerente de licencias de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), habló sobre el por qué de su negativa con el técnico portugués.

"Como no hay convenio entre la Conmebol y UEFA, no es válida la licencia UEFa para los torneos sudamericanos, por eso, los entrenadores europeos, tienen que regirse a las normas de Conmebol para obtener la licencia", empezó hablando Urquiza para radio Caracol de Ambato.

Profundizando, Urquiza señaló: "Se regularizó por única vez un curso de 40 horas para que los DT’s ecuatorianos puedan dirigir la Copa Libertadores 2019-2020, ahora los cursos para obtener la licencia van a ser de 300 horas".

"Los DT’s que estén inscritos en un curso pero que no tenga aún la licencia Conmebol, se le extiende un permiso provisional para que puedan dirigir los partidos. Con los entrenadores de UEFA no se les puede otorgar un permiso porque no están dentro del parámetro de Conmebol", continuó.

El ex entrenador señaló: "Renato Paiva no está inscrito en nuestra federación. Acá no hay persecución a nadie, no tenemos problema con nadie, solo pedimos que los clubes estén dentro de la reglamentación".

Para finalizar, Urquiza comparó la situación de Paiva con los hermanos Ismael y Juan Rescalvo, director técnico y asistente de Emelec: "Ismael Rescalvo y su hermano están listos para dirigir la Libertadores, porque ellos obtuvieron la licencia CONMEBOL PRO desde el Instituto de la FEF".