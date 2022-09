Mundial Qatar 2022: piden al país anfitrión que se elimine la pena de muerte por homosexualidad

El embajador de Catar en Alemania recibió el lunes un pedido para que el país elimine la pena de muerte por la homosexualidad, al participar durante un congreso sobre derechos humanos organizado por la federación alemana de fútbol, apenas dos meses antes que el país de Medio Oriente organice la Copa Mundial.

Dario Minden, representante de un grupo de aficionados, se dirigió en inglés al embajador catarí, Abdulla bin Mohammed bin Saud Al Thani, en el congreso en Frankfurt.

“Soy un hombre y me gustan los hombres", dijo Minden. “Me gustan no se sorprendan tengo relaciones con otros hombres. Esto es normal. Así que lo mejor es aceptarlo, o alejarse del fútbol. Porque la regla más importante en el fútbol es que el fútbol es para todos. No importa si eres lesbiana, si eres gay. Es para todos. Para los chicos. Para las chicas. Para todos en el medio”.

Minden prosiguió. “Hay que abolir la pena de muerte. Abolir todos los castigos que se refieran a identidad sexual y de género. La regla de que el fútbol es para todos es muy importante. No podemos permitir que usted la rompa, por más rico que sea. Usted está bienvenido a unirse a la comunidad internacional del fútbol y, desde luego, ser anfitrión de un gran torneo. Pero así son las cosas en el deporte. Hay que aceptar las reglas”.

Al Thani pudo responder después, pero sus comentarios no fueron difundidos. Apenas los primeros 90 minutos del congreso de la federación fueron abiertos al público y no se invitó a la prensa.