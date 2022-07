Moisés Caicedo: 'Ahora puedo hablar inglés'

La Premier League inglesa está a punto de comenzar y el equipo de Moisés Caicedo no es la excepción. El Brighton goleó 4-1 al Estoril de Portugal con una gran actuación del ecuatoriano que se prepara para una nueva temporada y con el objetivo puesto en Catar 2022.

El ecuatoriano Moisés Caicedo dio una entrevista a la página oficial del Brighton, en la cual habló sobre su pretemporada y también de sus objetivos con la selección de Ecuador.

La entrevista fue en inglés. Idioma que no dominaba, se nota su adaptación en Inglaterra, con el fin de escribir su propia historia, en una de las mejores ligas del mundo.

"Ahora puedo hablar inglés, no mucho, pero trato. Estoy feliz aquí, he aprendido mucho de mis compañeros. Algunos de ellos me ayudan con el idioma, me traducen algunas cosas. Pero ya entiendo más", de esta manera inició la entrevista el jugador de la selección.