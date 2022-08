La Liga española tiene nuevo patrocinador a partir de la temporada 2023

La Liga anunció el martes que la compañía de videojuegos reemplazará al Banco Santander, que entra a su última temporada como patrocinador principal de la segunda liga doméstica más rica de Europa.

El torneo español y EA Sports firmaron un contrato multianual, informó a The Associated Press una fuente al tanto del acuerdo. La fuente no puede ser identificada debido a que no fue autorizada para dar detalles sobre el contrato.

Según el diario deportivo español Marca, EA Sports pagará 30,7 millones de dólares por temporada a La Liga para dar nombre a las dos principales divisiones del fútbol español, así como el torneo juvenil (La Liga Promises) y los juegos electrónicos. El nuevo logo empezará a mostrarse cuando el acuerdo entre en vigencia en 2023.