La española Inma Gabarro marcó el gol 1.000 del Mundial sub 20

Tan solo tres minutos después la andaluza afianzó la ventaja del conjunto de Pedro López con un auténtico golazo tras recibir en el borde del área de espaldas a portería, bajar el balón, girar y enganchar un tremendo disparo al que era imposible que respondiera la arquera neerlandesa.

Fue decisiva y definitiva Inma Gabarro, una auténtica joya de la cantera sevillista, que con tan solo diecisiete años ya tuvo la oportunidad de estrenarse y consolidarse en el primer equipo a las órdenes de Cristian Toro, en el que se ha manejado en los distintos puestos del ataque, aunque con España es la punta de lanza titular indiscutible.

"El primero fue un gol normal, pero el segundo no... no he pensado. Me salió sola: controlé, giré y cuando vi el gol pensé: ¿Estoy loca?. Creía que estaba loca", admitió tras el encuentro a los medios de FIFA.