Kroos y el trio con Modric y Casemiro: “No encontrarás una final perdida”

El alemán Toni Kroos destacó en su despedida del brasileño Carlos Henrique Casemiro, reciente fichaje del Manchester United, que en el histórico trio de centrocampistas que formaron junto al croata Luka Modric no se puede encontrar “una final perdida”.

“Desliza a la izquierda -en referencia a su publicación en Instagram-, no encontrarás una final perdida con esta combinación. ¡Lo dice todo! Lo echaré de menos. Te voy a echar de menos”, escribió en Instagram.

Por su parte, el uruguayo Fede Valverde compartió unas emotivas palabras: “Hoy sobran las palabras. Fuiste uno de los primeros que me abrió las puertas de su casa, que me dio una mano y siempre depositó su confianza en mí. Definitivamente me vas a hacer falta dentro del campo, pero seguro más fuera. Gracias por tanto Case”, publicó. EFE