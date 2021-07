Italia se impone ante Bélgica y se medirá con España en semis

En un partido con dos de los candidatos a llevarse la copa, los de Mancini supieron como sacar ventaja en el primer tiempo y defenderse en el segundo.

Los tres goles del encuentro se hicieron en los primeros 45 minutos. Nicolo Barella abrió el marcador después de una serie de rebotes, abrió la brecha Lorenzo Insigne con una genialidad y finalmente descontó Lukaku desde el punto penal.

La "Azurra" se medirá ante España quien había pasado horas antes ganándole a Suiza en la tanda de penales. Firmando así lo que sería la primera semifinal del torneo. Los italianos son serios candidatos a ganar esta competencia por su juego ordenado y ofensivo. Además buscan romper con una mala racha en la que no han gritado campeones de Europa desde 1968.

La selección italiana no conoce lo que es ni el empate ni la derrota en lo que va del torneo, todos los partidos los ha ganado dentro de los 90 minutos superando fácilmente a sus rivales. Además ha impuesto un récord absoluto a nivel de selecciones con 32 partidos oficiales consecutivos sin perder. Todo esto, bajo el mando de Roberto Mancini.

El partido empezó con una Bélgica saliendo a proponer y tomando las riendas del partido, haciendo así a Donarumma la figura en los primeros minutos. Sin embargo, Italia es un reloj suizo que no falla, poco a poco fue adueñándose del protagonismo hasta que, a la media hora de juego, Marco Verrati habilitó a Nicolo Barella que colocó el balón dentro de las redes en medio de un mar de piernas belgas.

Después del gol fue todo de Italia que dominaba a placer de la mano de un Spinazzola muy enchufado y un Insigne comandando el ataque azul. Fue el propio Insigne quien recibió el balón a los 44 minutos y poco a poco se fue acercando al arco mientras se sacaba defensas de encima, se perfiló y sacó un latigazo desde fuera del área que fue imposible de atajar por parte de Courtois que voló pero no alcanzó.

No obstante, cuando todo parecía que era de los italianos, un penal sobre Doku le devolvía la esperanza a Bélgica. Lukaku se hizo cargo del disparo y lo canjeó por el gol del descuento. En un minuto, el partido se ponía por demás interesante.

La segunda mitad no tuvo tantas emociones, Italia decidió enfriar el trámite mientras que Bélgica, desesperada, no encontraba la llave del gol y cayó en el juego italiano. Las variantes no sirvieron de mucho e incluso Chadli, que ingresó al minuto 70' para darle ofensiva a Bélgica, tuvo que salir lesionado tan solo cuatro minutos después.

Italia jugó a lo que sabe y no se hizo problemas para pasar de ronda ante una Bélgica que había llegado a esta instancia después de un ajustado triunfo por la mínima ante Portugal.

Ahora, todos los reflectores apuntan a la semifinal contra los españoles. Estos dos equipos llevan un historial de 6 partidos por Eurocopa, Italia ganó en dos ocasiones, han habido tres empates y la única victoria de España fue la más importante, la final de la Euro 2012.