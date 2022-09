Independiente del Valle y Flamengo cerca de la final en Copa Sudamericana y Libertadores

Con la victoria Flamengo tiene pie y medio en la final de la Copa Libertadores, certamen que ganó en 1981 y 2019 y que perdió el año pasado ante Palmeiras.

El Mengao lleva diez partidos seguidos sin perder. Su única piedra para que no se de por tercera vez al hilo la final brasileña en la Libertadores es Vélez, que volvía a unas semifinales después de once años pero no pudo ante un equipo muy superior.

A los tres goles de Pedro, que lidera a los artilleros del torneo con 11 tantos, sumó otro Everton Ribeiro, pero pudieron ser más los del visitante en el estadio José Amalfitani. Flamengo recibirá el 7 de septiembre a Vélez en el estadio Maracaná de Río de Janeiro.

El vencedor definirá el título frente al ganador brasileño de la otra llave que arrojó el triunfo por 1-0 de Athletico Parananense, que nunca ha ganado el título, sobre Palmeiras.