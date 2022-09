Exintegrante del TAS analizó el caso de Byron Castillo y adelantó: "No creo que la decisión se revierta"

El caso de Byron Castillo ha tomado un nuevo episodio, con la mención de llevarlo ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), máxima entidad de la justicia deportiva, que tendrá en su mesa la denuncia de la ANFP de Chile, como última medida, luego de que la FIFA rechazara su reclamo en contra de la nacionalidad del 'tricolor'.

A vísperas de formalizar el nuevo proceso, el abogado paraguayo Gerardo Acosta, exmiembro del TAS, reconoció que ve "poco probable" que dicha instancia revierta la decisión tomada de manera tajante por la FIFA.

Acosta empieza detallando que, "El caso es apelable al TAS. El plazo para apelar es 21 días a partir de la notificación de la resolución completa. Chile va a pedir los fundamentos. Seguramente, los tendrá el martes o miércoles. Ahí comienza a correr el tiempo. La ANFP puede presentar la apelación en cinco días. A partir de que lo haga, la contraparte, que en este caso es la FIFA tiene 10 días para contestar la apelación. Todo va a depender de la velocidad con que Chile presente su apelación fundamentada".

"Si un órgano de la FIFA se equivoca, los paneles del TAS no tienen problemas en revocar. Depende del caso. Yo en este caso, sinceramente, accedí a bastante información. Tuve el convencimiento de que esto iba a ocurrir. No creo que un panel del TAS lo revierta. La decisión del panel depende mucho de la formación de cada integrante del panel. De la formación jurídica de cada uno", detalló Acosta a medios de comunicación de Chile.

Profundizando, Acosta insiste: "Sigo pensando que la ANFP no tiene razón. Que las decisiones están ajustadas a derecho. La FIFA no tiene la potestad de definir sobre un documento público. No se arroga esa facultad. Define la nacionalidad en función de documentos expedidos por una autoridad pública. Hasta que esa autoridad no diga lo contrario, eso es lo válido. La FIFA sanciona el uso de documentos falsos, pero quien lo determina es una autoridad nacional. Ese es el error que comete la ANFP".

Ecuador debutará el próximo 20 de noviembre del 2022 ante Qatar en la inauguración mundialista.