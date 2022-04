Emery: “Klopp es muy listo y un buen entrenador”

El entrenador del Villarreal, Unai Emery, afirmó en rueda de prensa que Jurgen Klopp, técnico alemán del Liverpool al que su equipo se medirá en las semifinal de la Liga de Campeones, es una persona “muy lista y un buen entrenador".

Previamente Klopp había destacado las virtudes del técnico vasco del Villarreal al recordar los títulos europeos que ha conseguido como entrenador en las últimas temporadas.

“Me lo he encontrado en reuniones de la UEFA y también me he enfrentado a él. Con el Sevilla les ganamos, pero también he sufrido con el Arsenal alguna derrota dolorosa”, recordó Emery.

“Unas semifinales no se regalan y no esperaba menos de sus palabras. Además, parte de esta eliminatoria va a contar con declaraciones inteligentes. Nos vamos a enfrentar a un gran equipo y a un gran entrenador que nos lo va a poner muy complicado”, concluyó. EFE