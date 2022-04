El Villarreal gana al Getafe por la Liga Española sin Pervis Estupiñán

El lateral zurdo, Pervis Estupiñán no tuvo minutos en el encuentro de este sábado 16 de abril del 2022, debido al desgaste físico que tuvo en el empate ante el Bayern Munich en la clasificación a semifinales de la Champions League. Unai Emery, director técnico del equipo amarillo, decidió sentarlo para darle descanso.

No acusó ni el desgaste físico ni emocional el conjunto de Unai Emery, que no obstante presentó un once con numerosos cambios respecto al que formó en el Allianz Arena. La 'operación' le salió perfecta al 'submarino amarillo', que tras acumular dos derrotas y un empate en las tres jornadas precedentes emerge en busca de la zona europea de la que se alejó notablemente con dichos tropiezos.

En poco más de un cuarto de hora el Villarreal había encarrilado el triunfo. Un disparo en Gerard Moreno y otro de Manu Trigueros (2-0).

Samu Chukwueze, trituró al necesitado Getafe. El conjunto de Quique Sánchez Flores trató de responder pero se quedó en el camino y en un solitario tanto del turco Enes Unal (2-1).

El 'submarino amarillo' regresa a la senda de un triunfo que le sitúa a seis puntos de la sexta plaza que ocupa la Real Sociedad.