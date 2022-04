¿Ecuador en el 'Grupo de la Muerte' de Catar 2022?

En la historia de los sorteos de los mundiales de fútbol, existe una frase que toma fuerza y es "el grupo de la muerte", que genera sensaciones entre los 32 combinados que llegan a la cita y esperan, cruzando los dedos, que no les toca, pues ahora en Catar 2022, no sería la excepción.

Primero hay que señalar que el anfitrión, Catar, va al Bombo 1, uno que tiene también allí a Bélgica desde hace un tiempo, que si bien tiene una gran generación de futbolistas, históricamente no aparece con campeonatos mundiales en su escudo. Con esta regla, lleva a que la tetracampeona mundial, Alemania (12 en el ránking FIFA) y la siempre difícil Holanda aparezcan en el bombo 2, poniendo mayor dificultad a todos.

Cabe destacar que no puede haber enfrentamientos entre selecciones del mismo continente a excepción de Europa, quienes están limitados a dos selecciones por grupo. Por ende, Alemania vs Francia, o España vs Holanda que normalmente se chocarían en cuartos de final o semifinales, ahora podrían verse las caras en la primera semana de Catar.

Además, hay mayores posibilidades que encontremos a 2 campeones mundiales en uno de los 8 grupos del torneo, teniendo en cuenta que Uruguay también se perfila como una animadora, siendo una piedra en el zapato para cualquier rival en la fase de grupos.

Para cerrar el nutrido bombo 2, Croacia, la actual vicecampeona del mundo llega con Modric (Real Madrid), Perisic (Inter de Milán),y Kovacic (Chelsea), como un cuarto combinado a tener en cuenta. Es decir, 4 de los 8 equipos del bolillero 2, encontramos a un tetracampeón (Alemania), un bicampeón (Uruguay), un tres veces vicecampeón (Holanda) y el actual subcampeón de Rusia 2018, por ello, es un 50% seguro encontrarse con 2 potencias en el mismo grupo.

En las últimas ediciones de los Mundiales hemos tenido grupos de la muerte memorables como el Grupo D en Brasil 2014 (Costa Rica, Uruguay, Italia e Inglaterra) o el Grupo A en Sudáfrica 2010 (Uruguay, México, Sudáfrica y Francia), por mencionar algunos de los recientes.

Una de las probabilidades es poder tener en un mismo grupo a dos máximos exponentes de este deporte: Brasil y Alemania. Ya que una de las probabilidades es: Brasil - Alemania - Polonia - Ghana, basados en los bolilleros y porcentajes.

¿Dónde queda Ecuador?

La Tricolor aparece en el bolillero 4, debido a su ranking FIFA (46), por lo que está emparejado con Camerún, Canadá, Arabia Saudí, Ghana, vencedor del Nueva Zelanda-Costa Rica, vencedor del Emiratos Árabes Unidos-Perú y vencedor del Gales-Escocia/Ucrania.

Ante eso, es muy probable que Ecuador con los escenarios previamente mostrados, pueda encontrarse con la Francia de Mbappé como cabeza de grupo, la tetracampeona Alemania, y la Polonia de Robert Lewandowski en un mismo lado.

Aquí posibles escenarios como 'Grupo de la Muerte':

1) Francia, Alemania, Polonia y Ecuador

2) Inglaterra, Holanda, Japón y Ecuador

3) España, Alemania, Corea del Sur y Ecuador

4) Bélgica, Holanda, Senegal y Ecuador

5) Portugal, Alemania, Japón y Ecuador

Más allá de los nombres, las probabilidades de la 'Tri' en caer en un grupo complejo son muy altas.

¿La podemos sacar 'fácil'?

Muchos señalan a la anfitriona Catar como la más débil de las 8 cabezas de grupo, en relación a Bélgica, Brasil, Argentina, Inglaterra, Francia, España y Portugal. Ante eso, por regla, no podría aparecer otra misma selección asiática junto a Catar, por ende quedan descartados del bombo 2 a: Irán, Japón, y República de Corea.

Por ello, dentro de todo, Catar sería (en la previa), la menos complicada. Luego en el bombo 2, encontramos a un Estados Unidos que llegó como tercero de Concacaf, detrás de Canadá y México.

En el bombo 3, finalmente, Túnez que si bien alcanzó el primer lugar en el grupo B de un limitado nivel de rivales, eliminó a Malí en el mano a mano.

Por ende, una llave 'accesible' para Ecuador, podría ser: Catar, Estados Unidos, Túnez, Ecuador.