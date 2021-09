Director del Instituto Brasileño de Derecho Deportivo: "Los jugadores argentinos debieron ir presos"

El encuentro entre Brasil y Argentina tuvo que suspenderse al minuto 6' ya que funcionarios de la Agencia de Regulación Sanitaria de Brasil irrumpieron en el campo de juego alegando de que había jugadores en la cancha que no estaban permitidos.

A esto, y en diálogo con Radio La Red, Gustavo López de Souza, director del Instituto Brasileño de Derecho Deportivo, dijo que los cuatro elementos argentinos debieron ser arrestados con cargos de dos delitos.

"Los 4 jugadores de Argentina tenían que haberse quedado arrestados en Brasil, ellos cometieron 2 delitos: el primero, mintieron en llenar los formularios; el segundo, ocultaron información, algo que es penado acá".

Explicó que si no hubo detenidos es porque se llegó a un acuerdo diplomático para que puedan abandonar el país carioca sin contratiempos. "Las leyes no se pueden quebrantar, no pueden hacer lo que se les da la gana, debieron quedarse a pagar una condena", arremetió.

También explicó que al ser una entidad ajena al gobierno federal, la Agencia de Regulación Sanitaria de Brasil no responde ante el pacto que hizo la AFA con el presidente de la república, para que estos cuatro elementos puedan ingresar a Brasil y jugar el partido. Pacto que califica de inútil porque aparte de esto, los jugadores mintieron al llenar los formularios de ingreso a territorio brasilero.

Con respecto a la CONMEBOL, López de Souza dijo que "no puede estar por encima de las leyes de un país, no pueden prometer cosas que están fuera de su jurisdicción”, esto en relación a que el máximo regente del fútbol sudamericano acreditó a dichos jugadores para que puedan participar en el "Clásico de Sudamérica".

Por último, explicó que si ellos llevaron jugadores que militan en Inglaterra es porque existen leyes que permiten a los ciudadanos brasileros el no hacer cuarentena. "El aislamiento para los extranjeros no es negociable, para los brasileros si", finalizó.