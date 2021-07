Brasil le gana a Chile por la mínima y enfrenta a Perú en semis

Un Neymar muy enchufado y la calidad individual de los brasileros hizo que a pesar de jugar casi todo el segundo tiempo con un hombre menos por la expulsión de Gabriel Jesús, Chile no pudiera romper la valla de Ederson.

El primer tiempo fue muy parejo y ambas escuadras no lograron vulnerarse. Las acciones de gol no faltaron pero tanto Bravo como Ederson no dejaron que se mueva el marcador. El retorno de Alexis Sánchez fue menos rendidor de lo que se esperaba puesto que salió lesionado para la segunda parte.

A un minuto de haber comenzado el tiempo complementario, una gran jugada colectiva hizo que Neymar habilite al recién ingresado Lucas Paquetá que en menos de 60 segundos de estar en el campo, dio el primer y único grito de gol.

Cuando todo parecía que era para Brasil, dos minutos después del tanto, Gabriel Jesús fue expulsado producto de una patada en la cara a Mena. Esa baja hizo que Tite reorganice el equipo y consecuentemente, los cariocas se replegaron en su área para tratar de mantener el resultado.

Chile inclinó la cancha a su favor pero no logró traspasar la zaga canarinha que fue muy compacta y no concedió espacios. Poco a poco los ánimos fueron subiendo y la temperatura del partido se calentó sobre todo para los de Lasarte.

El trámite cayó en el juego detenido y las protestas de los jugadores hacia el árbitro. Lo que le hizo a Brasil más fácil de controlar todo para llegar a los 90 minutos por encima en el marcador.

Ahora, los de Tite tienen que poner todos los reflectores en el encuentro con Perú, final de la Copa América 2019. Curiosamente, las únicas tres victorias de Perú ante Brasil en toda la historia de partidos oficiales, han sido en Copa América. La última fue en el 2015.