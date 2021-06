Así quedó el rostro del rival de 'Chito' tras la pelea

"Me quito el sombrero ante Chito por una gran pelea. Pensé que estaba muy cerca, pero no me arrepiento, lo dejé todo allí", expresó en su cuenta oficial de Instagram el luchador inglés Davey Grant, tras su derrota frente a 'Chito' Vera ayer 19 de junio.

Por su parte, el luchador manaba a través de un video agradeció el apoyo recibido de Ecuador y la Región: "no voy a parar hasta ser campeón de la UFC", señaló.