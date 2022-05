Antonio Valencia: 'me tiene muy emocionado regresar al Old Trafford'

Antonio Valencia, excapitán de la selección de Ecuador y del Manchester United, este sábado 21 de mayo se enfrentará en el ‘Duelo de Leyendas’ entre el Manchester United y el Liverpool.

El ecuatoriano regresará al Old Trafford donde consiguió dos títulos de Premier League, dos EFL Cup, tres FA Community Shields, una FA Cup y la UEFA Europa League. Además, fue elegido jugador del año Matt Busby de Manchester United durante la temporada 2011-2012 y como el jugador del año más destacado en las temporadas 2011-2012 y 2016-2017.

“Estoy muy contento de que la fundación me haya invitado y estoy muy feliz de volver a Manchester. Esperando que sea un bonito evento y la gente disfruté. Siempre había un espacio para ir a los hospitales y compartir con los chicos, siempre tengo buenos recuerdos del trabajo que hacía la fundación de Manchester United”, expresó el exjugador de Liga Deportiva Universitaria y El Nacional.

Sobre el regreso al Old Trafford, dijo que“son 3 años que no he ido, volver a pisar la cancha (de Old Trafford) y ver la gente, es algo que me tiene muy emocionado. Estoy bien físicamente, he estado trabajando acá en una escuela, espero no cansarme mucho y disfrutar con mis compañeros”.

El ecuatoriano todavía mantiene contacto con sus excompañeros: “He estado en contacto con (Ji Sung Park), con (Patrice) Evra, con Anderson, con algunos jugadores. Y ahora volverlos a ver, será muy bonito. Ganamos mucha copas, hicimos buenos torneos, hicimos feliz a la gente de Manchester”.

“El partido contra Liverpool siempre va a ser importante, va a ser emocionante. Me acuerdo cuando estaba allá, íbamos a jugar el Clásico y una o 2 semanas antes ya se hablaba del Clásico. Ibas al mercado y te decían los hinchas de Manchester United ‘tienes que ganar el Clásico’. Ahora volver y compartir con las leyendas será un bonito espectáculo”, sentenció Antonio en una entrevista en medios oficiales del Manchester United.