Intendente del Guayas sobre el Capwell: "No estoy en capacidad de levantar el aforo"

ESTADIO pudo confirmar que el intendente del Guayas Manuel Cucalón asistió al estadio George Capwell por invitación de Emelec, pero negó que se haya habilitado el aforo para socios y propietarios el próximo 5 de noviembre, como anuncian los azules en sus redes sociales.

"Ellos hacen una invitación formal al gobernador e intendente. Acudí a esta reunión totalmente protocolaria, la directiva de Emelec expresaron sus nuevas soluciones para mejorar sus falencias, como el tema de aforo, medidas bioseguridad, dejando como compromiso que se van a respetar las formas dentro de lo que concierne los permisos", empezó hablando el intendente.

"Ha sido un problema de información, yo no les he aprobado sino que hemos hecho el compromiso de que ellos cumplirán con todo", apuntó.

"Yo no estoy en capacidad de levantar el aforo, porque yo no lo he impuesto" , señaló Cucalón quien según un tweet de los 'eléctricos' en su cuenta oficial de Twitter afirman que "En conjunto con la directiva, se propuso y aprobó priorizar y limitar el ingreso a socios y propietarios en el próximo encuentro".

NIEGAN MEDIDAS CAUTELARES

De igual manera, este medio pudo conocer que un juez de la Unidad Judicial Norte 1 de Guayaquil no aceptó el pedido de medidas cautelares para jugar con público sus dos últimos partidos en el estadio George Capwell por la segunda etapa.

La solicitud enviada por el abogado Antonio Pazmiño Ycaza, representante de los azules, fue negada: "la petición no cumple con los requisitos previstos en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Por los antecedentes y motivaciones antes expuestas".

Al momento de publicar este reportaje, intentamos comunicarnos con el abogado Pazmiño pero sin tener alguna respuesta.