Detienen a la fanática que provocó la masiva caída en el Tour de Francia

Por la mañana de este miércoles 30 de junio del 2021, las autoridades locales confirmaron la detención de la mujer que provocó el masivo accidente ciclístico en la etapa 1 del Tour de Francia.

Fue arrestada y puesta bajo custodia policial en la localidad francesa, según indica el medio francés RTL.

El domingo, la gendarmería de Finisterre anunció la apertura de una investigación judicial por "lesiones involuntarias con incapacidad no superior a tres meses por violación manifiestamente deliberada de una obligación de seguridad o prudencia". Estaba en búsqueda y captura.

Con ello la multa será de 1500 euros aunque aumentaría si alguno de los atletas que se vio obligado a retirarse como Tony Martin denuncien.

Marc Soler advirtió que estaba dispuesto a denunciarla cuando se la localice.

"Vi a la mujer, vi la pancarta, pero no hubo tiempo para reaccionar. Yo todavía no puedo entender cómo las personas pueden hacer cosas como estas. Estamos aquí en un carrera con nuestras bicicletas. No es un circo", dijo Martin, el corredor que chocó contra ella el pasado sábado.