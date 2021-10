El clásico del Astillero no solo dejó una victoria de Emelec sobre Barcelona por 2-1. También fue motivo de disturbios dentro y fuera del estadio por parte de los hinchas eléctricos entre ellos. La gente de Barcelona no fue admitida en el escenario deportivo.

Sin embargo, la decisión en conjunto del COE Nacional y de LigaPro es irrevocable. Emelec no podrá jugar con público en su estadio hasta el final del año. En caso de darse una final, ésta se jugará sin espectadores.

"No se cumplió con la venta de entradas en línea, se detectó certificados de vacunación falsos. Se incumplió con el aforo, no se permitió el ingreso a personal del Ministerio, no existió distanciamiento, los baños no contaban con agua y jabón. Además se registró afectación en el orden público y enfrentamientos con la policía. Por lo tanto, el COE Nacional resolvió disponer a la Intendencia no autorizar los encuentros deportivos en el Estadio Capwell ni en el estadio Christian Benítez para el partido entre Guayaquil City vs. Emelec", Estas fueron las declaraciones de Zapata con respecto a la decisión tomada.

El motivo por el que también se suspenderá la entrada de los hinchas al estadio Christian Benítez, de Guayaquil City, es porque éste se encuentra en la misma ciudad.

En lo que resta de la Fase Dos, al Bombillo le quedan dos partidos de local ante Mushuc Runa y Manta FC. Por su parte, Guayaquil City tiene pendiente las citas contra el propio Emelec, Independiente del Valle y Aucas.