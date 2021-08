Carapaz:"Siempre salgo a ganar, pero la carretera decidirá"

El ecuatoriano Richard Carapaz (Ineos), campeón olímpico en ruta y segundo en la Vuelta 2020, manifestó en Burgos sus intenciones de "salir a ganar" en la presente edición, aunque admitió que la competencia con los rivales, e incluso con sus propios compañeros, como el colombiano Bernal o el británico Adam Yates, será una de las incógnitas a despejar en los 21 días de carrera.

"El año está siendo duro, pero de momento creo que he hecho una buen temporada, con el remate en los Juegos Olímpicos. He estado activo y tengo claro que siempre vengo a ganar. Trataré de hacerlo lo mejor posible", señaló el ciclista carchense.

Carapaz (El Carmelo, Carchi, 28 años), quien estrenará una bicicleta dorada que recordará su medalla de oro en la prueba en ruta de Tokio, subrayó la competencia dentro del equipo Ineos, ya que la formación británica presenta otras dos opciones serias para la general, Bernal y Adam Yates.

"Es cierto que tenemos varias opciones para la general, pero será la carretera la que ponga a cada uno en su sitio. A estas alturas de la temporada el que mejor se encuentre probará con el objetivo de que el triunfo se quede en el equipo, si no, estaremos los demás para intentarlo", comentó.

De no poder optar al podio, el tercer clasificado en el Tour de Francia trataría de abrir su palmarés en la Vuelta como vencedor de etapa.

"Aún no he ganado etapas en la Vuelta, espero que este año me llegue la ocasión, es algo que intentaré, pues es otro de mis objetivos", apuntó.

Carapaz comentó que no conoce las etapas con final inédito en la Vuelta, ya que después de su participación olímpica tuvo unos días de descanso antes de llegar a Burgos.

"No he ido a conocer los finales inéditos. Después de Tokio he estado entrenando tranquilamente, lo importante era recuperar y eso me ha permitido llegar a la salida de la Vuelta en buenas condiciones", añadió.

El ganador este año de la Vuelta a Suiza tiene claro que "la última semana será la que marque la carrera, con etapas de mucho desnivel" en las que podría probar sus fuerzas.

"La contrarreloj del última día será muy importante, aunque es larga podría favorecer a esas alturas de carrera a quien tenga más fuerzas", concluyó. EFE