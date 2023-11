El tormento del transporte público: pésimo servicio incide en mala la calidad de vida de los usuarios

La calidad de vida de los pasajeros que usan el sistema de transporte público y privado también se ve afectada por la cantidad de horas que pasan los usuarios dentro de un bus. Ecuavisa recogió los testimonios de las personas que se quejan del tormento del transporte público. La gente ve afectada su vida íntima, familiar, laboral e incluso académica.

Ericka Mafla, usuaria.

“El transporte público realmente afecta en mi vida diaria. Yo tengo un hijo menor de edad. No comparto mucho tiempo con él. Tengo que dejarlo por la mañana con la persona que la cuida. El tiempo como usuario me afecta porque no puedo llegar temprano a verle, pero cuando estoy en casa tengo que hacer las actividades domésticas, ayudarle con sus tareas. Mi tiempo de relacionarme con él es demasiado corto”.

