Verónica Saltos arremete en contra de 'la Fucsia' y va por el puesto de 'hacker'

Los Hackers de la Farándula siguen en la búsqueda de una nueva presentadora y una de las candidatas es Verónica Saltos. La ex chica reality asegura que cuando se abre una puerta y te brindan una oportunidad, no puedes decir "no".

Días atrás al consultarle a 'la Fucsia' si Castro sería una buena opción como 'hacker', Zully prefirió no hablar al respecto para luego agregar "¿cuándo ha sido ella presentadora?". La ex chica reality señaló que los comentarios de 'la Fucsia' no le molestan porque ha sido conductora de varios programas y considera tener potencial como presentadora de farándula y de cualquier otro tema que le indiquen.