Andrea Báez da la bienvenida a Lucas, su segundo hijo

¡Lucas llegó al mundo! El segundo hijo de Andrea Báez, periodista y presentadora de Televistazo, nació la tarde del 27 de octubre, en Quito. Llegó antes de lo previsto, pues el alumbramiento se esperaba para noviembre; al menos ese era el plan de los médicos de Andrea. Sin embargo, el pequeño Lucas quiso venir lo más pronto que pudo para alegar a sus padres y conocer a su hermano mayor, Emilio. LEA: Andrea Báez: Amo a Quito porque es la ciudad donde nació mi hijo

El deseo cumplido de Andrea

Poco antes del parto, Andrea compartió un emotivo video en el que se la ve en sus diferentes etapas del embarazo, disfrutando en su casa o preparándose para el noticiero estelar de Televistazo, que compartió por nueve meses con el pequeño Lucas. Sonriendo radiante, mostró orgullosa su barriga, y destacó al amor infinito que una madre siente por sus hijos. También aseveró que ser mamá por segunda vez ha sido una experiencia increíble. Revise: En una emotiva revelación, Andrea Báez y su familia descubren el sexo de su nuevo bebé

"Cada espera es distinta, pero para mí este bebé son mis oraciones contestadas. Pero sobre todo, la demostración más grande de que una mujer puede vivir con dos corazones latiendo y seguir sus sueños: lo que la completa y lo que ama"