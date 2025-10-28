Televisión
28 oct 2025 , 14:00

Andrea Báez da la bienvenida a Lucas, su segundo hijo

Llegó antes de lo previsto. El pequeño quiso venir lo más pronto que pudo para alegar a sus padres y conocer a su hermano mayor, Emilio.

   
    Andrea Báez dio a luz a Lucas.( Cortesía )
Coralía Pérez
¡Lucas llegó al mundo! El segundo hijo de Andrea Báez, periodista y presentadora de Televistazo, nació la tarde del 27 de octubre, en Quito.

Llegó antes de lo previsto, pues el alumbramiento se esperaba para noviembre; al menos ese era el plan de los médicos de Andrea. Sin embargo, el pequeño Lucas quiso venir lo más pronto que pudo para alegar a sus padres y conocer a su hermano mayor, Emilio.

Andrea Báez da la bienvenida a Lucas, su segundo hijo

El deseo cumplido de Andrea

Poco antes del parto, Andrea compartió un emotivo video en el que se la ve en sus diferentes etapas del embarazo, disfrutando en su casa o preparándose para el noticiero estelar de Televistazo, que compartió por nueve meses con el pequeño Lucas.

Sonriendo radiante, mostró orgullosa su barriga, y destacó al amor infinito que una madre siente por sus hijos. También aseveró que ser mamá por segunda vez ha sido una experiencia increíble.

Quote

"Cada espera es distinta, pero para mí este bebé son mis oraciones contestadas. Pero sobre todo, la demostración más grande de que una mujer puede vivir con dos corazones latiendo y seguir sus sueños: lo que la completa y lo que ama"

También resaltó el amor que Emilio, quien ahora ya es hermano mayor, les brindó a ambos desde que se enteró de que el bebé venía en camino. "Es una ilusión que no esperé vivir, pero que superó cualquier expectativa", contó.

"Cuento los días, las horas, los segundos, porque eres mi mejor obra de arte", dijo poco antes del parto. La espera terminó. ¡Felicidades, Andrea!

