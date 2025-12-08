Música
08 dic 2025 , 16:06

Rosalía huye despavorida de una cucaracha en plena entrevista en Río de Janeiro

La reacción espontánea de la cantante española frente al Cristo Redentor se convirtió en el video viral del fin de semana, mostrando su lado más humano e hilarante.

   
    El icónico momento se dio a los pies del Cristo Redentor de Río de Janeiro. ( RRS )
Fuente:
Redacción
user placeholder

Kenneth Triviño
La gira promocional de Rosalía por Latinoamérica para su álbum más reciente, LUX, le regaló a sus fans un momento mucho más memorable que cualquier anuncio de tour.

Durante una entrevista en Río de Janeiro, la cantante catalana protagonizó un episodio inesperado que la hizo saltar y correr, y que, por supuesto, se viralizó instantáneamente en redes sociales.

El insólito suceso ocurrió en un balcón con la majestuosa vista del Cristo Redentor. En medio del diálogo con una reportera local, Rosalía se sobresaltó al divisar una cucaracha en el suelo.

La reacción de la intérprete de Bizcochito fue inmediata y genuina: Sorprendida, alzó los pies y gritó: “¡Un bicho!”, antes de levantarse del sillón y huir corriendo hacia el fondo del balcón, generando risas en la periodista y en el equipo de producción.

Mientras se alejaba, la artista no dejó de repetir con movimientos apresurados:

Quote

“¡No, qué miedo, qué miedo!”.

Poco después, la cantante regresó y se disculpó por la reacción, explicando con humor que les tiene un pánico profundo a los insectos.

El clip, que fue difundido este domingo, se volvió tendencia en diversas plataformas. Fans alrededor del mundo han compartido masivamente el video, destacando el lado más humano y espontáneo de la superestrella.

