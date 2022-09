La razón detrás de la inesperada cancelación de conciertos de Justin Bieber en Sudamérica

Justin Bieber no ofrecerá más conciertos en Sudamérica. El canadiense se presentó en el Festival Rock In Rio el primer fin de semana de septiembre, sin embargo, afirmó que esa sería el último show de su gira 'Justice' por el momento.

¿Por qué Justin Bieber canceló su gira?

Después de descansar y consultar con mis médicos, familia y equipo, me fui a Europa en un esfuerzo por continuar con la gira . Realicé seis shows en vivo, pero me pasó factura.

Este fin de semana pasado, actué en Rock in Rio y di todo lo que tengo a la gente de Brasil. Después de bajarme del escenario, el agotamiento me superó y me di cuenta de que necesitaba hacer de mi salud la prioridad en este momento. Así que me voy a tomar un descanso de las giras por el momento. Voy a estar bien, pero necesito tiempo para descansar y mejorar.

Síndrome de Ramsay Hunt: cómo es vivir con la condición que sufre Justin Bieber

He estado muy orgulloso de traer este programa y nuestro mensaje de Justicia al mundo. ¡Gracias por sus oraciones y apoyo durante todo esto! ¡Los amo a todos apasionadamente!