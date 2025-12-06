Música
Katy Perry hizo oficial su romance con Justin Trudeau con un video en las redes sociales

La cantante publicó varias fotos y videos en su cuenta en Instagram junto al ex primer ministro Justin Trudeau en un viaje a Japón.

   
    Justin Trudeau y Katy Perry juntos en Japón.( Foto: Instagram Katy Perry )
En una publicación de Instagram este 6 de diciembre, Katy Perry, compartió varias fotos y videos de su visita al país, donde actuó tres días antes en su Lifetimes Tour. En el carrusel de fotografías posando con el ex primer ministro canadiense, Justin Trudeau, mientras mostraban grandes sonrisas en un bosque otoñal.

En el video, se muestran sonriendo mientras compartían en una cena, y en otro se ven en una exhibición de arte interactiva.

Durante sus viajes, Katy y Justin conocieron al ex Primer Ministro de Japón. Fumio Kishida y su esposa Yuko Kishida además, posando para una foto grupal frente a un árbol de Navidad.

Katy y Justin junto al ex Primer Ministro de Japón. Fumio Kishida y su esposa Yuko Kishida.
Katy y Justin junto al ex Primer Ministro de Japón. Fumio Kishida y su esposa Yuko Kishida. ( Foto: Internet )

Trudeau respondió al repost citando a Kishida y agradeciendo la reunión. Escribió que tanto él como Perry se sintieron felices de tener la oportunidad de sentarse con él y con Yuko, y extendió un mensaje de aprecio por su amistad y su compromiso con un futuro internacional más estable y basado en reglas.

Los rumores de relación comenzaron meses atrás, cuando ambos fueron vistos en una cita en Montreal, Canadá. En aquel entonces, Perry acababa de terminar su relación con Orlando Bloom en junio, mientras que Trudeau se había separado de Sophie Grégoire en 2023 tras 18 años de matrimonio.

