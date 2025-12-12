Música
Justin Bieber regresa al mítico bowling que vio nacer Baby, su primer gran éxito

El cantante revive el escenario donde comenzó su fenómeno global, en un gesto que desata nostalgia y reafirma el impacto cultural de Baby quince años después.

   
    Recientemente, Justin Bieber lanzó su álbum Swag y su continuación, Swag II. ( RRS )
Quince años después de que el hit Baby lo transformara de sensación adolescente a superestrella global, Justin Bieber ha protagonizado un emotivo regreso a sus orígenes.

El cantante, ahora con 31 años, visitó la icónica bolera de Los Ángeles donde se grabó el videoclip que marcó el inicio de su fenómeno.

El reencuentro, capturado en un video publicado en su cuenta de Instagram el 11 de diciembre de 2025, se viralizó instantáneamente, provocando una oleada de nostalgia entre sus millones de seguidores y en la comunidad pop.

Bieber regresó a Lucky Strike Lanes en Universal CityWalk, el mismo local que sirvió de telón de fondo para el video de 2010. Lejos de la producción de alto presupuesto, el artista recreó el momento de forma sencilla y espontánea, rodeado de amigos y colaboradores como Eddie Benjamin y Oranj Goodman.

Con un look casual (camiseta oversize, gorro y joyas), el cantante interpretó a capela el estribillo y el segundo verso de Baby. La improvisada performance fue acompañada por armonías, palmas y beatboxing de su grupo, con uno de sus amigos incluso recitando el célebre verso del rapero Ludacris: "When I was 13, I had my first love".

"Fui a donde grabé el videoclip de Baby", escribió Bieber en la publicación, un gesto que sus seguidores interpretaron como un homenaje a la generación que creció con su música.

Lanzada en 2010 como el sencillo principal del álbum My World 2.0, Baby no solo se disparó hasta el primer puesto del Billboard 200, sino que su videoclip original se convirtió en un símbolo de la cultura pop de la década. Hoy, el video supera los 3 400 millones de visualizaciones en YouTube, reafirmando su estatus de clásico.

Ludacris, quien participó en la versión original, había asegurado en su momento que supo desde el principio que el tema sería un éxito rotundo.

El gesto de Bieber de mirar hacia atrás se produce en un momento de gran éxito profesional. A solo un mes de esta reunión nostálgica, el artista obtuvo cuatro nominaciones a los premios Grammy por su séptimo álbum de estudio, SWAG, consolidando su posición como una figura determinante en la música global.

