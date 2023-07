"Ahora entendemos lo fácil que es para él pasar página", "Creo que eso dice mucho de su personalidad", "Me gustaría ser como Piqué", fueron algunos de los comentarios que se leían en publicaciones que replicaban la entrevista.

De hecho, el personaje de la Kings League no ha vuelto a pisar una cancha, o algún espacio relacionado al deporte: "Prefiero no comer que hacer deporte, la verdad. El día que me retiré dije, ahora necesito desconectar hasta el día que verdaderamente mi cuerpo me pida que haga deporte otra vez", confesó sin vergüenza alguna.

La vida actual del hombre de 36 años parece estar enfocada en su empresa y sus negocios (Kosmos y Kings League), mismos que parecen ir en buen camino ya que sus jugadores recibirán un aumento de sueldo, hecho confirmado por el propio Gerard en el programa.