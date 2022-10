En lágrimas, Pamela Cortés comparte conmovedor video junto a su esposo al salir del hospital: "Después de tanto terror y casi no contarla"

"Gracias por sus oraciones, tanto religiosas como laicas. Gracias por donar sangre, gracias por tanto amor. ¡Gracias gracias!".

Pamela Cortés, hospitalizada por trombosis venosa profunda y embolia pulmonar

Hoy publicó un íntimo momento que vivió con su compañero de vida y esposo, David Armenio, al salir de ser internada: "Así me subo al carro luego de 15 días hospitalizada grave (...) Mi esposo me dedica esta canción (...) Después de tanto terror y casi no contarla, él cree en mí y dice que lo voy a lograr (...) Aquí vamos otra vez".