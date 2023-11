Mare Cevallos y Carolina Jaume, enfrentadas a puertas de un reto grupal en Desafío a la Fama

De acuerdo con las imágenes del programa emitido el pasado 7 de noviembre, el experto en beatbox le reveló a la también exreina de belleza toda la estrategia que su grupo tendría pensado implementar durante su intervención . Sin embargo, la reacción por parte de María Emilia no fue la que él esperaba, desatando su furia y por ende el caos en la convivencia .

Por su parte, la más afectada de estas amenazas fue Carolina Jaume, quien se quebró en llanto luego de oír dichas palabras. La rubia indicó que ya no puede más con la convivencia y expresó sus deseos de abandonar la casa-estudio de Desafío a la Fama. Sin embargo, Garcés no tuvo reparo en contraatacar a Cevallos, diciendo que ella no debería de amedrentar a los más débiles de la contienda.

