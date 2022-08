Un actor de "Mi pobre angelito" es acusado de violación

"Mi pobre angetino" es una de las películas navideñas más populares de todos los tiempos, por esa razón cada noticia con respecto a quien formó parte del elenco de la cinta suele dar de qué hablar. Esta vez uno de los actores que formó parte de esta producción recibió graves acusaciones.

El actor señalado es Devin Ratray, quien interpretó a uno de los hermanos mayores de 'Kevin', el protagonista de las películas. Actualmente el hombre se encuentra bajo investigaciones tras presuntamente haber violado a una de sus amigas en 2017. Estos son los famosos que arruinaron sus carreras por las drogas Ratray habría atacado a la víctima, llamada Lisa Smith, en el departamento de la joven en Manhattan hace cinco años atrás, detalla la cadena CNN.

En medio de las acusaciones se encuentran los impactantes detalles de los hechos. La víctima fue drogada por el intérprete antes de agredirla sexualmente, no pasó mucho tiempo para que Smith lo denunciara ante las autoridades.

“Recuerdo que me desperté y no podía moverme. Realmente no podía abrir los ojos, pero podía oír lo que estaba pasando y podía sentir lo que estaba pasando. Sabía que las otras dos personas se habían ido y yo todavía estaba en el sofá”.

Sin embargo el actor negó las acusaciones precisando al medio de comunicación que "no tuvo relaciones sexuales" con Lisa Smith. Actualmente Lisa afirma que la Policía no está investigando el caso, razón por la que lo hace público. La joven ha experimentado una larga travesía para que su caso sea "tomado en serio". Medios internacionales informan que viajó desde un estado a otro para ser entrevistada en la oficina del fiscal de distrito de Manhattan, momento en que le entregó la ropa que llevaba puesta tras el ataque.