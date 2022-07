Tom Holland podría ser reemplazado en serie de Spider-Man de Marvel

A finales del 2021 se conoció que el actor renovó el contrato con Sony Pictures. Pero en el 2022, no será parte de uno de los proyectos que mantienen en vela a varios fanáticos del mundo Marve l, una serie liderada por Disney Plus.

Las razones surgen a raíz de que Tom no encarnaría al superhéroe en corto plazo, debido a que aún no se registra oficialmente la cuarta película de Spider-Man. Pese al susto, parte de los internautas aseguran que no es algo de lo que deberían preocuparse.

Spider-Man: No Way Home supera los 1.000 millones de dólares en taquilla

Esta no es la primera vez que el joven artista no coloca su voz en el personaje. Tiempo atrás fue reemplazado por Hudson Thames en 'What if...?', usuarios rumoran que Hudson volverá a ocupar su lugar en la serie.