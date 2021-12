The Matrix: el origen y el polémico legado de la película en el mundo real

"No conozco el futuro… no vine aquí a decirte cómo esto terminará, vine aquí a decirte cómo comenzará¨.

Esta línea es parte del monólogo final de The Matrix en 1999, cuando el heroico personaje Neo, interpretado por el actor Keanu Reeves, lanza una advertencia a las máquinas que controlaban el mundo, después de descubrir que la humanidad estaba atrapada en una realidad simulada.

"El desierto de lo real"

Para Baudrillard, no había un escape de la simulación, pero las Wachowski ofrecieron esperanza en la "promesa de un verdadero mundo natural 'desconectado' y separado de la matriz", explica el profesor Richard Smith, editor de The Baudrillard Dictionary.

Impulsar con su línea narrativa las ideas de Baudrillard es, en esencia, uno de los primeros legados del filme. No obstante, su influencia se extiende a situaciones y expresiones cotidianas. A continuación presentamos varias de ellas.

1. La píldora roja

Una de las escenas icónicas de The Matrix es cuando Morpheus le ofrece a Neo (que entonces vivía como el hacker Thomas Anderson) una píldora azul o una píldora roja.

Por ejemplo, la idea fue adoptada por grupos misóginos de internet, en particular el movimiento Incel, compuesto por hombres supremacistas que critican la libertad sexual de las mujeres y el feminismo.

2. "Liberar la mente"

Mientras, el actor Hugo Weaving, quien interpretó al agente Smith en la trilogía original de The Matrix, también ha dicho que está "desconcertado" por el secuestro del mensaje de la película. "Simplemente demuestra cómo la gente no lee debajo de las superficies", le dijo a The Daily Beast.