Ryan Reynolds grabó su colonoscopia tras perder una apuesta con sus amigos

Ryan Reynolds, el popular actor canadiense, contó que se sometió a una colonoscopia para detectar el cáncer colorrectal. Todo inició cuando junto a sus amigos, llevó a cabo una apuesta (misma que perdió momentos después), por lo que tuvo que dejar que grabaran el estudio.

El protagonista de 'Deadpool', pareja de la actriz Black Lively (con la que tiene tres hijos), tomó con humor el momento en que prometió que difundiría el video públicamente si su amigo, copropietario del club Rob McElhenney, aprendía hablar galés. La 'Roca' es el actor mejor pagado de Hollywood por segundo año Así fue, por lo que el intérprete debió grabar su visita al hospital a sus más de 40 millones de seguidores. Tras el suceso, Reynolds decidió tomarlo como una buena oportunidad para generar conciencia con respecto al estudio.

"Nunca me habría hecho ningún procedimiento médico delante de la cámara para que fuese compartido. Pero no todos los días se puede dar visibilidad sobre algo que puede salvar vidas, esto es suficiente motivación para mí para dejar que una cámara se introduzca por mi trasero".

Deadpool 3 convertirá a Ryan Reynolds en el actor mejor pagado del Universo Marvel Posteriormente agregó: “Rob y yo cumplimos 45 años este año y, ya sabes, parte de tener esta edad es hacerte una colonoscopia (...) Es un paso simple que literalmente podría, y quiero decir literalmente, salvar tu vida".

El video fue producido gracias a Lead from Behind y Colorrectal Cancer Alliance, y fue parte de un recorrido del actor en el centro de salud donde se sometió a la colonoscopia. Tras recibir el resultado, el profesional le explicó que encontró un pólipo "extremadamente sutil". Estos son los mensajes detrás del vestido de Blake Lively en el Met Gala 2022