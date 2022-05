¿Por qué el 4 de mayo es el día de Star Wars?

Pero, ¿cuál es el origen de esta fecha?

El día de Star Wars está alejado del mundo del cine y tiene origen en 1979. Esto se debe a la serie de felicitaciones que hizo el diario London Evening News hacia Margaret Thatcher por parte de varios políticos en un cuatro de mayo de ese año.

El texto principal del periódico hacía alusión a la frase más popular de la primera película de Star Wars: "May The Fourth Be With You, Maggie. Congratulations"; lo que en español es "que la fuerza te acompañe, Maggie. Felicitaciones."

El juego de palabras años más tarde fue adopado por los seguidores de la saga. Aunque esto fue anunciado de manera oficial hasta el 2011.

Para celebrar la mágica saga de George Lucas, Ecuavisa.com te deja un quiz de qué tanto sabes de las emblemáticas películas.