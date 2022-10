Margot Robbie y Cara Delevingne involucradas en brutal agresión contra fotógrafo en Argentina

“Estoy psicológicamente muy quebrado, muy angustiado, no caigo (...) Sufrí una violencia inusitada y les inicié una demanda”.

Ortega deberá permanecer internado al menos una semana en el hospital. Al momento se encuentra con el brazo enyesado y, según medios de comunicación argentinos, será operado debido a las lesiones ocasionadas por los individuos.

“Cuando salieron e iban a subirse a un coche, las puertas estaban trabadas y se pusieron como locas. Y así logré las fotos”, especificó en sus declaraciones. "Se vinieron los dos a la mitad de la calle, pero yo seguí haciendo fotos. Se la agarraron conmigo, me empezaron a insultar en inglés, me prepotearon y salí corriendo rumbo al taxi que me estaba esperando".