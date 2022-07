Linda Evangelista alcanza un acuerdo con la empresa cosmética que la dejó "permanentemente deformada"

Los términos del acuerdo no han sido revelados. La BBC pidió comentarios tanto a la modelo como a Allergan, la empresa matriz detrás del procedimiento, pero no obtuvo respuestas.

"A mis seguidores que se han preguntado por qué no he estado trabajando mientras las carreras de mis compañeras han sido prósperas. La razón es que fui desfigurada brutalmente por [un procedimiento] que hizo lo contrario de lo que prometía", explicó.

La consecuencia de las cirugías "no solo destruyó mi sustento, sino que me envió a un ciclo de profunda depresión, profunda tristeza y a lo más bajo del autodesprecio. En ese proceso me he convertido en una reclusa".